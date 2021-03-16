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Islah çalışması devam ediyor

Sorgun İlçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen dere ıslah çalışmaları devam ediyor.

16 Mart 2021 Salı 00:51
Islah çalışması devam ediyor

SORGUN İlçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan dere ıslah çalışmaları devam ediyor.  Sorgun İlçesi Eğriöz Deresi taşkın koruma inşaatı yapımının devam ettiği belirtilerek, iş kapsamında bin 500 metrelik kısımda blokaj ve taban betonu imalatı yapılacağı bildirildi. Aynı bölgede, dere yatağında biriken rusubatın temizlenerek sinek ve kötü koku oluşumunun önleneceği kaydedildi. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de, Eğriöz deresinde DSİ tarafından yürütülen çalışmalara paralel olarak belediyenin de bölgesinde devam eden çalışmalarının bulunduğunu bildirdi. Eğriöz deresi kenarında ‘Şehir treni’ projesini uygulayacaklarını belirten Ekinci, park istasyonundan kaplıcalar istasyonuna kadar oluşturulacak yolda seferler yapılacağını kaydetti. Ekinci, 3 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet ve paten yolu ile bölgenin halkın nefes alabileceği alanlardan olacağına vurgu yaptı, kentsel tasarım projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, dere kenarında bulunan kilit parke taşları sökülüp, elektrik hatları yer altına alınırken, yağmur kanalları tesis edildiğini, asfalt serimi yapıldığını aktardı. 

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Islah çalışması Devam Ediyor
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