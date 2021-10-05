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Islah çalışması devam ediyor

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde bir köy ve iki mahallede Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından taşkınların önüne geçmek amacıyla başlatılan ıslah ve kanal çalışmaları devam ediyor.

05 Ekim 2021 Salı 00:02
Islah çalışması devam ediyor

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde, taşkınların önüne geçilmesine yönelik iki mahalle ile Fehimli Köyü’nde yürütülen ıslah çalışmaları denetlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan Menekşe, teknik ekiple birlikte Yenifakılı ilçesine geldi. Kaymakam Murat Yayabaşı ile görüşen DSİ ekibi, Yenifakılı İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Aslan ile birlikte yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Sürekli sel baskınlarına maruz kalan Fehimli Köyü ile Yenifakılı merkez Altındağ ve Yazlak Mahallelerinde yürütülen Taşkın Koruma Kanalı inşaatında incelemelerde bulundu. DSİ tarafından yapılan kanalarda görülen eksiklerin tespiti yapıldı.

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Islah çalışması Devam Ediyor
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