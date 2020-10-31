Islah çalışmaları tamam

SARAYKENT ilçesi İpek Yolu üzerinde yer alan tarihi han kalıntılarının da yer aldığı termal tesisler bölgesinde DSİ kontrolünde yapımı tamamlanan dere ıslah çalışmalarıyla ilgili işin geçici kabulüne yönelik hazırlıklara başlanıldı. Devlet Su İşleri 123. Yozgat Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Saraykent İlçesi Saray deresi Hanaltı mevkii taşkın koruma inşaatı yapım işi tamamlandı, geçici kabul aşamasına gelindi. İş kapsamında 650 metre betonarme dik kanal, yol geçişleri için 2 betonarme köprü, köprü korkulukları ve emniyet tedbirleri kapsamında bin 300 metre panel çit imalatı yapıldı.