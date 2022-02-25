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İŞKUR’un etkisi

Çalışma ve İş Kurumu Yozgat İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri’ toplantısında bir araya geldi.

25 Şubat 2022 Cuma 00:29
İŞKUR’un etkisi

Yapılan toplantı ile ilgi açıklamada bulanan Çalışma ve İş Kurumu Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, “ Yapmış olduğumuz toplantıda ilimizde bulunan okullara İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanlarımızca ziyaretlerde bulunulması ve meslek seçme aşamasında olan öğrencilere danışmanlık hizmetleri verilmesi konularında kararlar alındı. Ayrıca okullarda 8’inci sınıf öğrencilerine meslek seçiminin önemi hakkında ve 12’nci sınıf öğrencilerine iş arama becerileri konulu sunumlar yapılacak. İŞKUR’da bulunan Meslek Bilgi Merkezlerine öğrencilerin planlı bir şekilde getirilerek meslekleri tanımasının ve Mesleki Yönelim Bataryası testinin yapılması planlandı” dedi. 

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