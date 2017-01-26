İŞKUR’lu kurs

Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin hayat bulması amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Halk Eğitim Merkezi ile yürütülen program çerçevesinde öncelikli olarak kel kırma ve kitre bebek yapım kursu düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslara toplam 50 bayan katıldı.



Yoğun ilgi nedeniyle tamamlanan kurslar yeniden açılacak.Yozgat İŞKUR Müdür Vekili Zarife Başer, İŞKUR’un unutulmaya yüz tutmuş mesleklere can suyu olacağını ifade ederek imzalanan protokollerle bu meslekleri tekrar hayata geçireceklerini söyledi.

Başer, Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla tel kırma ve kitre bebek yapım kurslarını düzenlediklerini belirterek,

“Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 'Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız' programının uygulamasına ilişkin genelgede vurgulanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nin 99. maddesi doğrultusunda, özel politika ve uygulama gerektiren kültürel miras niteliğindeki geleneksel meslekler ve bu meslekleri icra eden zanaatkârların aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitimleri yolu ile desteklenerek mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve ustaların aradığı iş gücünün temin edilmesine katkı sunulması amaçlandığı yönetmelik doğrultusunda unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırmasına yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Yozgat’ta da unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılması ve kadınların meslek edinmeleri amacıyla kurslar düzenlenmiştir. Halk Eğitim Merkezi’nde tel kırma kursu açılmış ve ilk kurs dönemi sone ermiştir. Yeni kurs için çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte kitre bebek olarak bilinen folklorik bebek yapım kursumuzda devam ediyor. Kurslarımızda 50 bayan yer alıyor. Bayanlarımızın kurslara katılım ücretleri de yine kurumumuz tarafından ödenmektedir” dedi.