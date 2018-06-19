İŞKUR’dan ziyaretler

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Türkiye’nin tarım ekonomisi açısından mevsimlik tarım işçilerinin emeğinin katkısı oldukça önemli olduğunu söyledi. Yıldız, Mevsimlik Tarım işçisi olarak başka illerden Yozgat’a gelerek Valilik tarafından oluşturulan 14 tane Çadır Yerleşim Yerlerine yerleşen tarım işçilerine İŞKUR’un faaliyetlerinden olan İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitim Programları başta olmak üzere tüm hizmetler hakkında bilgi verildiğini ifade etti. Yıldız, Tarım İşçilerinin işleri bittikten sonra daimi olarak ikamet ettikleri illere döndüklerinde illerinde bulunan İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurarak kurum hizmetlerinden faydalanılması önerdiklerini ifade etti. Yıldız, Çocuk işçiliği ve Mevsimlik Tarım işçiliği Mevzuatı hakkında Tarım İşçilerine, Tarım Aracılarına ve onlara iş imkânı sağlayan işverenlere bilgi verilerek sahip oldukları yasal haklar ve yükümlülükler hakkında bilgilendirildiklerini sözlerine ekledi.