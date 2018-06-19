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İŞKUR’dan ziyaretler

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanları Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarını İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında Yozgat Valiliği tarafından oluşturulan Toplulaştırılmış Çadır Yerleşim Yerlerinde bulunan Mevsimlik Tarım İşçilerini, Tarım Aracılarını ve onlara iş imkânı sağlayan işverenleri ziyaret ederek Kurum hizmetleri, Çocuk işçiliği ve Mevsimlik Tarım İşçisi çalıştırma Mevzuatı hakkında bilgi verdi.

İŞKUR’dan ziyaretler

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanları Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarını İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında Yozgat Valiliği tarafından oluşturulan Toplulaştırılmış Çadır Yerleşim Yerlerinde bulunan Mevsimlik Tarım İşçilerini, Tarım Aracılarını ve onlara iş imkânı sağlayan işverenleri ziyaret ederek Kurum hizmetleri, Çocuk işçiliği ve Mevsimlik Tarım İşçisi çalıştırma Mevzuatı hakkında bilgi verdi.

19 Haziran 2018 Salı 07:00
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İŞKUR’dan ziyaretler

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Türkiye’nin tarım ekonomisi açısından mevsimlik tarım işçilerinin emeğinin katkısı oldukça önemli olduğunu söyledi. Yıldız, Mevsimlik Tarım işçisi olarak başka illerden Yozgat’a gelerek Valilik tarafından oluşturulan 14 tane Çadır Yerleşim Yerlerine yerleşen tarım işçilerine İŞKUR’un faaliyetlerinden olan İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitim Programları başta olmak üzere tüm hizmetler hakkında bilgi verildiğini ifade etti. Yıldız, Tarım İşçilerinin işleri bittikten sonra daimi olarak ikamet ettikleri illere döndüklerinde illerinde bulunan İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurarak kurum hizmetlerinden faydalanılması önerdiklerini ifade etti. Yıldız, Çocuk işçiliği ve Mevsimlik Tarım işçiliği Mevzuatı hakkında Tarım İşçilerine, Tarım Aracılarına ve onlara iş imkânı sağlayan işverenlere bilgi verilerek sahip oldukları yasal haklar ve yükümlülükler hakkında bilgilendirildiklerini sözlerine ekledi.

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