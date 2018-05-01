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İŞKUR’dan ziyaret

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak’ı makamında ziyaret etti.

İŞKUR’dan ziyaret

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak’ı makamında ziyaret etti.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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İŞKUR’dan ziyaret

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, hükümlülere yönelik açılan girişimcilik eğitim programı kapsamındaki kursiyerlerle görüştü.  İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, eski hükümlü kişilere yönelik hizmetlerden olan hibe desteğiyle, eski hükümlerin kendi işlerini kurabildiklerini hatırlattı. Taner Yıldız, “Eski hükümlü vatandaşlar girişimcilik belgelerini aldıktan sonra iş fikirlerine yönelik olarak hazırlayacakları projeyi 8 Haziran 2018 tarihine kadar il müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Gelen projeler Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan kurul tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra, projelere brüt asgari ücretin 15 katı tutarında olan 30 Bin 442 TL’ye kadar hibe desteği verilecektir” dedi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İŞKUR’un hükümlü bireylere yönelik bu tür desteklerinin önemli olduğunu vurguladı.

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