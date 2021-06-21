iŞKUR’DAN YAKIN TAKiP

İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğünde görevli personel, hibe desteğinden yararlanan Engelli ve eski Hükümlü vatandaşları ziyaret ederek, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları denetledi. İnsan Kaynakları Platformunda görevli İş ve Meslek Danışmanları da, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde faaliyet gösteren Mehmetoğulları şirketi, Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaları pandemi önlemleri çerçevesinde ziyaret ederek, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi, işveren danışmanlığı hizmeti sundu. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dönsa Tekstil firması işbirliği ile düzenlenen İş Başı Eğitim Programı kapsamında Çorap Örme Makinesi Operatörü mesleğinde 4 kişinin istihdamı sağlandı. Yozgat’ta Meşeci Elektrik firmasını ziyaret edilerek, bir kişilik Perakende Satış Elemanı (Tezgâhtar) mesleğindeki İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgi alındı.