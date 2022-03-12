iŞKUR’dan teşvik ziyareti

Yozgat Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk’ü ziyaret eden Yıldız, İŞKUR’un sağladığı destekler hakkında bilgi vererek devletin işverenlere sunduğu bütün teşviklerden ve işçilere sağladığı imkânlardan yararlanmaları için gerekli hassasiyeti her zaman göstermeye hazır olduklarını söyledi. Yıldız, ‘‘İŞKUR olarak görevlerimizden biri işyeri ziyaretleridir. Esnaflarımızın büyük bir çoğunluğunun İŞKUR destekleri hakkında bilgisi mevcut. İşbaşı Eğitim programlarımızla üçüncü elemanın hem maaşı hem Genel Sağlık sigortası İŞKUR tarafından karşılanıyor. Bu programın süresi sektörlere göre 3-6 ay olarak değişiyor. Böylelikle vasıfsız birini kalifiye elemana çevirebiliyorlar’’ dedi.

Yıldız, esnafın İŞKUR üzerinden aldığı elemanı program sonunda istihdam ettiğinde ise SGK işveren payından da ayrıca faydalandıklarını vurguladı.