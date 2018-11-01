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İŞKUR’dan Gazetemize Teşekkür

YOZGAT İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İleri Gazetesi bürosunu ziyaret ederek, kurumun çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür edip, Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan ile bir süre görüştükten sonra ‘Teşekkür Belesi’ verdi.

İŞKUR’dan Gazetemize Teşekkür

YOZGAT İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İleri Gazetesi bürosunu ziyaret ederek, kurumun çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür edip, Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan ile bir süre görüştükten sonra ‘Teşekkür Belesi’ verdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:30
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İŞKUR’dan Gazetemize Teşekkür

İŞKUR İl Müdürü Yıldız, Yozgat’ta yayınlanan gazeteler ile ulusal düzeyde yayınlanan gazetelerin, haber ajanslarının da yaptıkları çalışmalara gerekli desteği verdiğini hatırlattı. Yıldız, İleri Gazetesi’nin İŞKUR’un çalışmalarını en iyi şekilde değerlendirip, yürüttükleri projelerin halk tarafından ve ilgililerce bilinmesinde önemli katkı sağladığının altını çizdi. 

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İŞKUR’dan Gazetemize Teşekkür
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