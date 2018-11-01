İŞKUR’dan Gazetemize Teşekkür

İŞKUR İl Müdürü Yıldız, Yozgat’ta yayınlanan gazeteler ile ulusal düzeyde yayınlanan gazetelerin, haber ajanslarının da yaptıkları çalışmalara gerekli desteği verdiğini hatırlattı. Yıldız, İleri Gazetesi’nin İŞKUR’un çalışmalarını en iyi şekilde değerlendirip, yürüttükleri projelerin halk tarafından ve ilgililerce bilinmesinde önemli katkı sağladığının altını çizdi.