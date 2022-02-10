İŞKUR’dan eğitim

Öğrenciler tarafından düzenlenen eğitime yoğun katılım olduğunu belirten Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız,” Okul sonrasında öğrencilerin en büyük sıkıntılarından biri olan iş arama ve mülakat zorluklarını rahatlıkla aşmaları ve iş sahibi olabilme teknikleri ile ilgili, İŞKUR İş Kulübü Liderimiz tarafından öğrencilere püf noktalar hakkında eğitim verildi. 67 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ‘CV nasıl hazırlanır?’ ‘Mülakatta nelere dikkat edilir?’ ‘Zaman ve stres yönetiminde nelere dikkat etmeliyiz?’ gibi sorular üzerinde duruldu. Üniversite öğrencileri hem öğrenim hayatlarında hem de mezuniyetlerinin ardından iş arama sürecinde kariyerleri ile ilgili merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi oldular” dedi.