İŞKUR’dan destek

Yıldız, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerektiğini aktardı. Yıldız, ‘’Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir’’ dedi. Yıldız, çalışılan dönemdeki prim gün sayısına göre 6-10 ay arasında ödeme yapıldığının altını çizdi. Yıldız, ‘’Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün işsizlik ödeneği verilmektedir. 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir’’ diye konuştu.