İŞKUR’dan Denetim

Teşvikler ve destekler hakkında açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, İşverenlere sağladıkları önemli desteklerden birinin de İşbaşı Eğitim Programları olduğunu söyledi. Bu destekleri ile nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunduklarını dile getiren Yıldız, ‘’Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmaktadır’’ dedi.