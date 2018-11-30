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İŞKUR’da ziyaretlere devam

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli, işverenlerine yönelik Milli İstihdam Seferberliği kapsamındaki ziyaretlerini sürdürüyor.

İŞKUR’da ziyaretlere devam

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli, işverenlerine yönelik Milli İstihdam Seferberliği kapsamındaki ziyaretlerini sürdürüyor.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
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İŞKUR’da ziyaretlere devam

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “İl Müdürlüğü olarak İlave İstihdam ve İşbaşı Eğitim Programları başta olmak üzere teşviklerimizi ve desteklerimizi değerli işverenlerimize anlatmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, 2018 yılının Ocak- Kasım döneminde 2 bin 962 işyeri ziyareti yapıldı. Bütün işverenleri ziyaret etmeyi hedefledik’’ dedi. 
Yıldız, İmalat ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin, şartları uyan işsiz vatandaşları istihdam etmesi durumunda kişi başı 2 Bin 29 lira sigorta primi teşviki, 121,95 lira gelir ve damga vergisi olmak üzere toplam 2 bin 151 lira devlet tarafından destek sağlanacağını kaydetti. Yıldız, ‘’Ayrıca imalat ve bilişim harici sektörlerde faaliyet gösteren işverenlerimize ise geçen yıl olduğu gibi bu yılda asgari ücretli işçi için tahakkuk edecek sigorta primi 761 lira ve 121,95 lira tutarındaki gelir ve damga vergisi olmak üzere toplam 883 liranın tamamı devlet tarafından ödenecektir’’ diye konuştu. 
 

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