İŞKUR’da yoğun mesai

İl Müdürü Taner Yıldız, vatandaşların yoğun ilgisinin, İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü kamu işçi ilanlarına bağlı başvuruların devat etmesi, ayrıca İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Toplum Yararına Program kapsamında 600 kişilik personel alımının yapılacak olmasından kaynaklandığını söyledi. Alınacak personel sayısının fazla olması nedeniyle vatandaşların başvuruları kaçırmamak adına İŞKUR İl Müdürlüğüne geldiklerini kaydeden Yıldız, ‘’Kurum olarak yoğun günler geçiriyoruz. Vatandaşlarımız Kamu taleplerine ve Toplum Yararına Programlara yoğun ilgi gösteriyor. Açılan talepler ile İl Sağlık Müdürlüğüne 11, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise 17 işçi alımı yapılacaktır. Ayrıca TYP kapsamında ise 600 kişilik alım gerçekleştirilecektir’’ dedi.

Vatandaşlarımıza hatırlatmada bulunan Yıldız, başvurularını İl Müdürlüğümüze müracaat ederek veya www.iskur.gov.tr internet adresi aracılığı ile yapabileceklerini kaydetti.