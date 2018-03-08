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İŞKUR’da iş kulüpleri protokolü

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ile İş Kulüpleri hizmetlerinin sunumu için işbirliği protokolü imzaladı.

İŞKUR’da iş kulüpleri protokolü

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ile İş Kulüpleri hizmetlerinin sunumu için işbirliği protokolü imzaladı.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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İŞKUR’da iş kulüpleri protokolü

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde açılan AMATEM’de tedavi gören madde bağımlısı kişilere tedavi bitiminde İş Kulüpleri çerçevesinde 5 günlük eğitimler verilecek.
Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, merkezde tedavi görüp, sağlıklarına kavuşacak olan kişilerin ileriki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirmeleri için İŞKUR’un çalışma hayatlarında onlara destek olmalarının önemine dikkat çekti. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ise, protokol çerçevesinde AMATEM bünyesinde tedavi görüp, sağlıklarına kavuşan vatandaşlara iş arama sürecinde onlara faydalı olacak eğitimler verileceğini söyledi. Yıldız, ‘İş arama becerileri semineri, kariyer planlama, Öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iletişim becerileri ile motivasyon oyunları eğitimleri uygulamalı bir şekilde verilecektir. Eğitime katılan kişilere katılım belgesi verilecek olup kişilerin işgücü piyasasına bu eğitim ile birlikte daha emin adımlar atmalarına katkı sağlayacaktır’ dedi.

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