İŞKUR’A ZİYARET

Yozgat İŞKUR ile Bozok Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ‘İŞKUR Kampüste’ etkinliğinde eğitim görüp sertifika almaya hak kazanan öğrenciler Yozgat İŞKUR’u ziyaret etti. Her birimi tek tek gezen öğrenciler İŞKUR’un vermiş olduğu hizmetler hakkında bilgi aldılar. Yapılmış olan ziyaret hakkında açıklama yapan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Öğrencilerimiz geçen hafta kendi sınıflarında aldıkları eğitimi bu hafta İŞKUR’da sahaya inerek tamamladılar. Öğrencilerin işçi ve işveren görüşmelerini yerinde inceleyerek etkili mülakat teknikleri hakkında daha etkili bilgi sahibi oldular. Üniversite öğrencilerimizin hem öğrenim hayatlarında hem de mezuniyetlerinin ardından iş arama sürecinde kariyerleri ile ilgili merak ettikleri konular hakkında daha çok şey öğrenme fırsatı buldular” dedi.