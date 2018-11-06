İŞKUR, ziyaretlerini sürdürüyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, uygulanmakta olan teşvikin Yozgat’ta faaliyet gösteren 1-3 çalışanı olan tüm imalat sektöründeki işyerlerine anlattıklarını söyledi. Yıldız, ‘’400 işyerine ziyarette bulunduk. Teşviklerle işverenlerimizin yanında olarak İŞKUR’un işgücü piyasasına yapmış olduğu pozitif katkıları devam etmektedir’’ dedi.

Yıldız, bu teşvik kapsamında alınacak kişinin aylık asgari ücreti bin 603 lira olduğunu, sigorta primi ve vergisi dâhil 883 lirayı bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödeneceğini bildirdi. Yıldız, ‘’Bu uygulama ile hem küçük esnafımızın maliyetini düşürüp rekabet etme gücünü artırmayı hem de işsiz vatandaşlarımızın istihdamını artırmayı hedeflemekteyiz’’ diye konuştu.