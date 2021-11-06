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İŞKUR ziyaretleri

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü personelleri işverenlere ziyaretlerini sürdürüyor.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:15
İŞKUR ziyaretleri

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, sahada olmayı önemsediklerini belirterek, programlar çerçevesinde ziyaretlere devam edeceklerini söyledi. Yıldız, bu kapsamda İş ve Meslek Danışmanlarının işverenleri ziyaret edip, bilgilendirme yaptıklarını aktardı. Yıldız, ziyaretlerde işgücü piyasasını hareketlendirmek adına kurumlarının hizmetlerini daha etkin ve verimli yürütmek için çalışmalarda bulunup işverenlere işe yerleştirme, aktif ve pasif işgücü hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını sözlerine ekledi.  •Rabia Şahin•

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