İŞKUR ziyaret turunda

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, işverenlere yönelik ziyaret ve istişare görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi. İl Müdürü Taner Yıldız, Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım yapacak firmalara başvuru yapılması durumunda yatırım teşvik belgesi verildiğini söyledi. Belge verilen firmaların her ay oluşturacakları öngörülen istihdam rakamları ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlandığını anlatan Taner Yıldız, “Yozgat’ta Yatırım Teşvik Belgesi alarak yatırım yapacak işverenlerimiz Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu firmaların yapacakları yatırım doğrudan 504 kişinin istihdamını ön görmekle birlikte elbette ki dolaylı istihdam artışını da doğuracaktır” dedi.

Yıldız, bu doğrultuda kurumun sağladığı işveren danışmanlığı kapsamında, yatırım sürecinde personel ihtiyaçlarının temini için, kurumsal olarak işverenlere destek sunduklarını belirterek, “İşverenimize kuracakları işin hayırlı olmasını dileyerek, ülke ekonomisine sunacakları katkıdan dolayı da ayrıca teşekkür ettik” şeklinde konuştu.