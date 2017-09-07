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İŞKUR 'Yıldız'a emanet

Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü’ne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Taner Yıldız atandı.  Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız oldu.

İŞKUR 'Yıldız'a emanet

Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü’ne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Taner Yıldız atandı.  Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız oldu.

07 Eylül 2017 Perşembe 07:00
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İŞKUR 'Yıldız'a emanet

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde yaklaşık 3 yıldır şube müdürü olarak görev yapan Taner Yıldız, il müdürü olarak İŞKUR’a atandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde başarılı çalışmalarıyla bilinen Yıldız, önceki gün eski kurumuna ve mesai arkadaşlarına veda etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’de Taner Yıldız’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.
Taner Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’e teşekkür etti.
Taner Yıldız, İŞKUR İl Müdürü olarak yeni görevine başladı.

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