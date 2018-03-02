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İŞKUR toplandı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Alt Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı.

İŞKUR toplandı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Alt Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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İŞKUR toplandı

Toplantıda, 2017 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bu dönem yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönemi için gerçekleştirilecek okul ziyaretlerinde ‘Mesleki Yönelim Test Bataryası’ uygulamalarına ağırlık verileceği kaydedildi.
Çok sayıda öğrencinin bu uygulamadan yararlandırılmasını sağlanacağı hususu dile getirdi.
Ayrıca yapılacak sunum faaliyetlerinin sınav tarihlerini göz önünde bulundurularak yapılması önerildi.
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Taner Yıldız, ‘Okullarımızda yapılacak sunum faaliyetleri ile öğrencilerimize doğru meslek seçiminin ne kadar önemli olduğunu anlatarak, öğrencilerimizde farkındalık yaratmayı hedefliyoruz’ dedi.

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