İŞKUR TECRÜBE KAZANDIRIYOR

Yozgat İŞKUR ile Yozgat Özel Bozok Eğitim Firması arasında imzalanan sözleşme kapsamında 12 kişi danışma memuru, kantin görevlisi ve aşçı yardımcısı gibi farklı mesleklerde eğitim programına başladı. İşbaşı eğitim programının önemine değinen Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Gençlerin ve iş tecrübesi olmayan kişilerin iş hayatına kaliteli ve verimli geçişini sağlayan bir uygulama, bu uygulama ile işveren nitelikli işçiyle buluşuyor bu sayede iş gücünün niteliği de artıyor” dedi. Yıldız ayrıca Yozgat Çalışma ve İş Kurumunun istihdam oranını arttırmak amacıyla yapılan aktif istihdam politikalarını uygulayarak iş gücünü kuvvetlendirmeye devam edeceğini belirtti.