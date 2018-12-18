İŞKUR-SMMM işbirliği

Yıldız, ‘’İşverenlerimizin Milli İstihdam Seferberliği kapsamında devam eden teşvik ve desteklerden azami derecede yararlanabilmeleri adına Yozgat SMMM Odasına kayıtlı tüm üye Mali Müşavirlerin İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek danışmanlarımıza atamaları yapılmıştır. Bu atama sayesinde İş ve Meslek Danışmanlarımız ile Mali Müşavirlerimiz kesintisiz bir şekilde iletişim halinde olacaklardır” dedi.

Yıldız, çalışma ile işbaşı eğitim programları, ilave istihdam teşvikleri başta olmak üzere, teşvik ve desteklerden Mali Müşavirler ile işbirliği içerisinde özel sektör işverenleri yararlandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

