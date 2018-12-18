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İŞKUR-SMMM işbirliği

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut’u ziyaret ederek, yürütülen işbirliği çalışmaları değerlendirildi.

İŞKUR-SMMM işbirliği

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut’u ziyaret ederek, yürütülen işbirliği çalışmaları değerlendirildi.

18 Aralık 2018 Salı 07:00
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İŞKUR-SMMM işbirliği

Yıldız, ‘’İşverenlerimizin Milli İstihdam Seferberliği kapsamında devam eden teşvik ve desteklerden azami derecede yararlanabilmeleri adına Yozgat SMMM Odasına kayıtlı tüm üye Mali Müşavirlerin İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek danışmanlarımıza atamaları yapılmıştır. Bu atama sayesinde İş ve Meslek Danışmanlarımız ile Mali Müşavirlerimiz kesintisiz bir şekilde iletişim halinde olacaklardır” dedi. 
Yıldız, çalışma ile işbaşı eğitim programları, ilave istihdam teşvikleri başta olmak üzere, teşvik ve desteklerden Mali Müşavirler ile işbirliği içerisinde özel sektör işverenleri yararlandırmayı amaçladıklarını kaydetti. 
 

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