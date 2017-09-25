İŞKUR sahaya iniyor!

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Yozgat Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği kahvaltılı sohbet toplantıları devam ediyor. Destan Restaurantta düzenlenen kahvaltılı sohbet toplantısının bu ayki konuğu İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız oldu.

TÜMSİAD Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar, ‘’Yozgat’ta kurum müdürleri, STK yöneticileri ve farklı sektördeki işadamlarıyla bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye çalışıyoruz. Amacımız Yozgat’ın gelişimine, kalkınmasına bir bütünlük içerisinde katkı sağlamak. Bugünde bu anlamda bu süre önce İŞKUR İl Müdürlüğü’ne atanan Taner Yıldız’ı ağırladık” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, göreve yeni başladığını belirterek, yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını söyledi. Yıldız, vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön planda tutarak saha çalışmalarında bulunacaklarını ifade etti. Yozgat’ın temel sorunlarının başında gelen istihdam noktasında çalışmalar yapacaklarına değinen Yıldız, bir çok işyerinin camlarında ve gazetelerde eleman ilanları gördüklerini vurguladı. İşletme sahipleriyle bire bir görüşmeler yapacaklarının altını çizen Yıldız, eleman ihtiyacının karşılanması noktasında kendilerine düşen görevi yerine getireceklerine dikkat çekti. Yıldız, İŞKUR projelerinden işletmelerin daha fazla yararlanmasını arzu ettiklerini belirterek, “İstihdama yönelik her çalışmayı önemsiyoruz. Gençlerin istihdamı ve işletmelerin eleman ihtiyacının karşılanmasında çalışmalara ağırlık vereceğiz. Toplum Yararına Programlar, işçi ve personel alımı kapsamında geçici süreli başta olmak üzere birçok işçi ve personel alımı yapılarak işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Söz konusu personel ve işçi alımları özellikle kamu kurum ve kuruluşları için yapılıyor ve istihdamın sağlanmasına yönelik önemli bir işlevi yerine getiriyor” diye konuştu.

Engelli ve hükümlülere yönelik projeler bulunduğunu dile getiren Yıldız, engelli vatandaşlara 36 bin lira varan hibe verildiğini vurguladı.

