İŞKUR, sahaya indi

31 Mayıs 2018 tarihine kadar işverenlere yönelik yapılan ziyaretlerin devam edeceği belirtildi. Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, açık iş istatistikleri işgücü piyasasındaki gelişmelere ilişkin önemli ve öncü bir gösterge olduğunu söyledi. Yıldız, açık iş istatistikleri, politika yapıcılara stratejik bakış açısıyla karar almada ve uyguladıkları politikaların etkilerini gözlemlemede fazlasıyla yardım sağladığının altını çizdi. Yıldız, yapılan İşgücü piyasası talep araştırmaları ile hem yerel hem de ulusal düzeyde işgücü piyasasını ilgilendiren verilerin derlendiğini, analiz edilip, yorumlandıktan sonra da yayımlandığını anlattı. Yıldız, ‘’Bunun yanında, İŞKUR tarafından idari kayıtlara dayalı olarak hem yerel hem de ulusal düzeyde işgücü piyasasını ilgilendiren istatistikler üretilmektedir. Bununla birlikte, açık iş istatistiklerinin, işgücü piyasasının talep tarafına yönelik temel bir gösterge olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir’’ dedi.

Yıldız, yapılan bu çalışmalar neticesinde her geçen gün gelişen işgücü piyasasındaki değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesini artırmak, mevcut istihdamı artırarak işsizlikle mücadelede etkin rol oynayarak, işgücü piyasasında etkinliğini artıran bir kurum olmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

