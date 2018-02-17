İŞKUR sahaya indi

İlçeleri gezerek Girişimcilik Eğitim Programının açılması için kurumlara işbirliği teklifinde bulunan Yıldız, bu kapsamda ilçelerde belge almak isteyip de alamayan bütün vatandaşlar için, işbirliği yapılacak kurumlardan gelen olumlu görüşler çerçevesinde programların açılacağını bildirdi. Yıldız, İŞKUR’un engelli ve eski hükümlü kişilere verdiği hibe desteklerinin göz önünde bulundurularak, işbirliği çağrısı sonunda açılacak bütün Girişimcilik Eğitim Programlarında engelli ve eski hükümlü kişilere kursa katılımda öncelik vereceğinin altını çizdi. Yıldız, ‘İŞKUR bu anlamda İş fikri olup da belge engeline takılan bütün engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın, İl Müdürlüğü olarak bu engelini ortadan kaldıracağız. Bu kapsamda bütün ilçelerimizde vatandaşların talepleri doğrultusunda kurs ve programların açılması için ziyaretlerimiz ve işbirliği çabalarımız devam edecektir. Kurs ve Programların başvuru tarihlerini öğrenmek isteyenler İl Müdürlüğümüze başvuru yaparak yada web sitemizden (www.iskur.gov.tr) öğrenebilirler’ dedi.