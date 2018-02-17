Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518

İŞKUR sahaya indi

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, girişimcilik belgesi almak isteyen tüm vatandaşların talebini karşılamak için sahaya indi.

İŞKUR sahaya indi

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, girişimcilik belgesi almak isteyen tüm vatandaşların talebini karşılamak için sahaya indi.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
14 Okunma
İŞKUR sahaya indi

İlçeleri gezerek Girişimcilik Eğitim Programının açılması için kurumlara işbirliği teklifinde bulunan Yıldız, bu kapsamda ilçelerde belge almak isteyip de alamayan bütün vatandaşlar için, işbirliği yapılacak kurumlardan gelen olumlu görüşler çerçevesinde programların açılacağını bildirdi. Yıldız, İŞKUR’un engelli ve eski hükümlü kişilere verdiği hibe desteklerinin göz önünde bulundurularak, işbirliği çağrısı sonunda açılacak bütün Girişimcilik Eğitim Programlarında engelli ve eski hükümlü kişilere kursa katılımda öncelik vereceğinin altını çizdi. Yıldız, ‘İŞKUR bu anlamda İş fikri olup da belge engeline takılan bütün engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın, İl Müdürlüğü olarak bu engelini ortadan kaldıracağız. Bu kapsamda bütün ilçelerimizde vatandaşların talepleri doğrultusunda kurs ve programların açılması için ziyaretlerimiz ve işbirliği çabalarımız devam edecektir. Kurs ve Programların başvuru tarihlerini öğrenmek isteyenler İl Müdürlüğümüze başvuru yaparak yada web sitemizden (www.iskur.gov.tr) öğrenebilirler’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
PROJELER HEDEFE ULAŞACAK
PROJELER HEDEFE ULAŞACAK
ŞEHİTLERİN EMANETİ UNUTULMADI
ŞEHİTLERİN EMANETİ UNUTULMADI
Kardelen gibi
Kardelen gibi
Muhtarlık Müdürlüğü kuruluyor
Muhtarlık Müdürlüğü kuruluyor
Ekipman alınacak
Ekipman alınacak
ÇEDAŞ’tan tasarruf ödülü
ÇEDAŞ’tan tasarruf ödülü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim