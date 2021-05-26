iŞKUR KURSLARI DEVAM EDiYOR

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde denetim ekibinde görevli personeller İşbaşı Eğitim Programı ve İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarını ziyaret ederek Kurs ve Programlarda gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Sorgun ilçesinde Ercansa firması ile İstihdam Garantili Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği, Çandır’da Kahyaoğlu Yerel Ürünler firması ile Yufka Ustası, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde Öztürk Konfeksiyon ile Makineci (Dikişi) mesleğinde düzenlenen İşbası Eğitim Programları ziyaret edildi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’İşverenlerimize sağladığımız önemli desteklerden biri İşbaşı Eğitim Programlarımızdır. Bu desteğimiz ile nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlerimize işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunuyoruz. Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmaktadır’’ dedi. İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları hakkında bilgi veren Yıldız, işverenlerin eleman ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilmek amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kurslarının, talep edilen mesleklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak olduğunu bildirdi. Yıldız, ‘’Böylece işverenlerimiz nitelikli işgücü ihtiyacını, herhangi bir maliyete katlanmalarına gerek kalmadan karşılamaktadır’’ diye konuştu. Yıldız, İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara program süresince günlük 108.68 lira, İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursu katılımcılarına günlük lira ödeme yapıldığını, ayrıca genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primlerinin de İŞKUR tarafından ödendiğini bildirdi. Yıldız, program sonunda mezun olan katılımcılara sertifika verildiğini ifade etti.