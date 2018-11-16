İŞKUR Göz Dolduruyor

Merkez ve Yerköy ilçesinde kursiyer seçmeleri tamamlandı, Mesleki Eğitim Kursları açılması planlandı. Yozgat Şehir Hastanesinde faaliyet gösteren Tepe Servis ve Yönetim şirketi ile 10, Gimat Marketler Zinciri ile 8 kişilik İşbaşı Eğitim Programı planlaması yapıldı. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında işgücü piyasasının tüm taraflarına hizmetlerin aksattırmadan devam ettirildiğini söyledi. Yıldız, ‘’Bu amaçla düzenlediğimiz İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kurslarımızı açmaya devam ediyoruz. İşbaşı eğitim programı ile kursiyerlerimiz hem bir meslek öğreniyor hem de bu mesleği işbaşında uygulayarak nitelikli personel haline gelmektedir’’ dedi.