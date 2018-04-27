İŞKUR Fuara Katıldı

Fuara katılan işverenlere ve katılımcılara Mili İstihdam Seferberliği kapsamında uygulanacak istihdam teşvikleri hakkında bilgi verildi. Bu yıl uygulanacak olan istihdam teşvikinde İmalat ve Bilişim sektöründe 2 bin 29 liraya kadar sigorta prim desteği İŞKUR tarafından verilecek. Ayıca 121,95 lira tutarında damga vergisi ve gelir vergisi tutarı da Maliye bakanlığınca karşılanıp, toplamda bir sigortalı için 2 bin 151,45 lira tutarının tamamı devlet tarafından karşılanacak. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işverenler için ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler 761,06 lira ile 121,95 liralık damga ve gelir vergisi olmak üzere toplamda 883,01 lira devlet tarafından karşılanacak.