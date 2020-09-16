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İŞKUR Eleman Alacak

İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program kapsamında işçi alımı yapacak. Kurumdan yapılan açıklamada, alımların Yozgat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanan protokolle Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacağı kaydedildi. Alınacak işçilerin, okullarda Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi olarak görevlendirileceği bildirildi. Alımı başvurularının 16-20 Eylül 2020 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr internet adresinden veya Alo 170 iletişim merkezinden yapılabilecek. İl Müdürlüğüne şahsen başvuru alınmayacağını kaydedildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:17
İŞKUR Eleman Alacak
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