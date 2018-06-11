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İŞKUR destekliyor

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşların hazırladığı projelere hibe desteği verdi.

İŞKUR destekliyor

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşların hazırladığı projelere hibe desteği verdi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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İŞKUR destekliyor

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurmak amacıyla yaptıkları başvuruların komisyon tarafından değerlendirip, uygun bulunan projelere hibe desteği verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Yıldız, projesi onaylanan hak sahiplerini kuruma davet ederek, hibe desteğini vermek için sözleşme imzaladıklarını kaydetti. Yıldız, 12 engelli ve 3 eski hükümlüye toplamda 540 bin lira hibe desteğinin sağlandığını aktardı. Yıldız, sağlanan hibe destekleriyle engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işletmelerini kurarak, hem kendi işlerinin patronu olacaklarını hem de istihdama katkı sağlayacaklarını anlattı. Yıldız, ‘’İŞKUR olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Gerek istihdam teşvikleriyle gerekse de hibe desteği ile vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırıp, onlara destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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