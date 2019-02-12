İŞKUR derman oluyor

İŞKUR’a müracaat eden işsizler, kurumun Toplum Yararına Çalışma Programı, İş Başı Eğitim Programı gibi işe yerleştirme seçeneklerinden faydalanabiliyor. İŞKUR tarafından uygulanan iş başı eğitim programları, özellikle işsiz ve niteliksiz gençlere fayda sağlıyor. İş başı eğitim programından faydalanan işsiz vatandaşlar, şartları İşkur ve işveren tarafından belirlenen, ücretin İşkur tarafından karşılandığı iş başı eğitim programlarından faydalanarak meslek sahibi oluyor. Eğitim süresince işbaşındaki vatandaş, işi ve mesleği öğrenmesi durumunda, sürekli istihdam edilebiliyor. Yozgat’ta gazete muhabirliği, bilgisayar operatörlüğü, çağrı merkezi elemanı gibi farklı meslek dallarında iş başı eğitim programları vesilesiyle kendini yetiştirerek iş sahibi oldu. İŞKUR’un 2018 yılında 3 bin 69 işyerini ziyaret ederek, bu ziyaretlerde kurum hizmetleri hakkında bilgiler verilirken, iş başı eğitim programından faydalanan işçi ve işverenlerle de görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Haber: Mustafa TEKER