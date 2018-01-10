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İŞKUR'dan sertifika

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İle Şefaatli Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında düz dikiş kursu düzenlendi.

İŞKUR'dan sertifika

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İle Şefaatli Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında düz dikiş kursu düzenlendi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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İŞKUR'dan sertifika

Kurs sonrasında Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürü, Şefaatli Belediye Başkanı, Jandarma komutanı, Halk eğitim Merkezi Müdürü ve İŞKUR İl Müdürü’nün katılımıyla gerçekleştirilen tören ile kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi. Tören sonrasında kurs süresince üretilen ürünlerin sergisi gezildi.
 

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