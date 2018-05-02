İŞKUR-Bozok işbirliği

YOZGAT İŞKUR İl Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde öğrencilere ‘İş Kulübü Eğitimi’ verilecek. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Bozok Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde yükseköğretim öğrencilerine ‘İş Kulübü Eğitimi’ verilmesi amacıyla tanıtım faaliyetlerine başladıklarını belirtti.