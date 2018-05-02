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İŞKUR-Bozok işbirliği

YOZGAT İŞKUR İl Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde öğrencilere ‘İş Kulübü Eğitimi’ verilecek. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Bozok Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde yükseköğretim öğrencilerine ‘İş Kulübü Eğitimi’ verilmesi amacıyla tanıtım faaliyetlerine başladıklarını belirtti.

İŞKUR-Bozok işbirliği

YOZGAT İŞKUR İl Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde öğrencilere ‘İş Kulübü Eğitimi’ verilecek. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Bozok Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde yükseköğretim öğrencilerine ‘İş Kulübü Eğitimi’ verilmesi amacıyla tanıtım faaliyetlerine başladıklarını belirtti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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İŞKUR-Bozok işbirliği

İl Müdürü Yıldız, belirli periyotlarda düzenlenecek etkinlikler ve oyunlar vasıtasıyla eğitime katılan öğrencilere iş arama becerileri, seminerleri, kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama gibi konularda uygulamalı eğitim verileceğini bildirdi. Taner Yıldız, proje kapsamında Ziraat Fakültesi öğrencilerine tanıtım faaliyeti yapılarak, iş kulübü eğitimlerine başlandığını da aktardı.

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