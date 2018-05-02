İŞKUR-Bozok işbirliği

İl Müdürü Yıldız, belirli periyotlarda düzenlenecek etkinlikler ve oyunlar vasıtasıyla eğitime katılan öğrencilere iş arama becerileri, seminerleri, kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama gibi konularda uygulamalı eğitim verileceğini bildirdi. Taner Yıldız, proje kapsamında Ziraat Fakültesi öğrencilerine tanıtım faaliyeti yapılarak, iş kulübü eğitimlerine başlandığını da aktardı.
02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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