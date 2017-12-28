İŞİNİZİ İYİ YAPIN!

-Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç göreve başladığı günden itibaren yaptığı çalışmaları anlattı, bürokratları uyardı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in de katıldığı toplantıda, Vali Yurtnaç bir buçuk yıllık icraat dönemini anlattı. Yozgat Şehir Hastanesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda, Vali Yurtnaç salonun ses düzeninin bozukluğuna tepki göstererek, tüm bürokratlara uyarı ve ikazda bulundu. Vali Yurtnaç, ses sistemi örneğini vererek, “Herkes işini iyi ve doğru yapmak zorunda. Hesap verilebilirlik esasına göre çalışmak zorunda. Biz burada toplantı tertip ediyoruz ama cihazın birisi çalışıyor, öbürü çalışmıyor. Bu hastane bizim vizyonumuz” diyerek ikazda bulundu. Programda Yozgat tanıtım filmi gösterildi, daha sonra Vali Yurtnaç slayt eşliğinde yapılan faaliyet ve projelerle ilgili bilgilendirme yaptı. Vali Yurtnaç, orta vadede Yozgat'ı ülkenin parlayan yıldızı haline getirmek olduğunu vurgulayarak, "2017-2023 vizyonu içerisinde Yozgat'ın yol haritasını çıkartarak Yozgat için neler yapılabilir ve neler hedefliyoruz onu tasarladık" dedi.

Sunumun ardından Milletvekili Yusuf Başer de bir konuşma yaparak, icraatlar hakkında değerlendirmede bulundu. Milletvekili Başer, Yozgat’ın kalkınması ve gelişimi adına tüm kurumlarla istişare ve uyum içinde çalışmalarını sürdüreceklerini beyan etti.

