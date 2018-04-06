İsimleri yaşayacak

Yozgat Belediye Meclisi, AŞK Vakfı’nın talebini mecliste gündeme aldı. Bu doğrultuda Şeyhzade Ahmet Efendi’nin türbesinin bulunduğu Taşköprü Mahallesi’nin bir kısmı bölünerek, Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi yapıldı. Öte yandan Belediye Meclisi, eski sanayi bölgesinde bulunan bir caddeye, oy birliğiyle, bölgenin eski adı “Abdullah’ın Bostan Caddesi’ adının verilmesine karar verdi.