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isimler sözlüğü çıktı

Araştırmacı- Yazar Durali Doğan tarafından hazırlanan “ Yozgat İsimler Sözlüğü” kitabı yayımlandı.

12 Nisan 2022 Salı 00:34
isimler sözlüğü çıktı

Yayımlanan kitapta 601 Yozgatlının; hayatı, kişiliği ve eserlerine yer verildi. Sorgunlu Yazar Durali Doğan ‘ın uzun bir araştırma ve çalışma sonucu edebiyat dünyasına kazandırdığı “Yozgat İsimler Sözlüğü” kitabı büyük boy, lüks baskı 480 sayfadan oluşuyor.
Bugüne kadar 9 Tiyatro, 10 araştırma- inceleme, 1’de şiir olmak üzere 20 kitap yayımlayan yazarın bu 21. kitabı. “Yozgat İsimler Sözlüğü” nün 32 yıllık bilgi ve birikimimin ürünü olduğunu, kitabı hazırlarken çok sayıda yazılı kaynak taradığını, hayatta olanlarla bizzat görüştüğünü ifade eden Doğan, son çıkan kitabında “Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde; Tarih, kültür, edebiyat (aşık, şair, yazar) sanat, folklor, müzik, din, bilim, askerlik gibi değişik alanlarda eser ve hizmet veren Yozgatlı 601 şahsiyetin hayatı, kişiliği, sanatı ve eserlerine kitapta yer verdiğini” söyledi. “Kitapta Aşık Dindari’den, Visali’ye, Hüzni’ye, Nazi’ye; Kınalı Hasan’dan, Akif Paşa, Ali Galip Gençoğlu’na, Papa Eftim’den, Arpaçlı Vasıf’a varıncaya kadar tarihi ve edebi şahsiyetin yer aldığını” vurgulayan Doğan, kitabı hakkında şunları söyledi: “Kitabı hazırlarken çok sayıda yazılı kaynak taradım. Hayatta olanlarla bizzat görüştüm. Yozgatlı olan herkese mümkün mertebe ulaşmaya çalıştım ve kitapta yer verdim. Ulaşamadığım ve unuttuklarım oldu ise beni bağışlasınlar. Eleştiri, öneri ve uyarılar Yozgat İsimler Sözlüğü’nün yenilenecek baskılarında mutlaka dikkate alınacak, eksikler giderilecektir. Bana maddi ve manevi destek veren ve verecek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi. •iha•
 

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