İşgem ziyareti

Sorgun Belediyesi tarafından, Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı altında kurulduğu, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İşgem’in, Sorgun ve Yozgat Bölgesinin ekonomik gelişimini, sosyal refah düzeyini arttırmayı amaçladığı kaydedildi. Merkezde, ağırlıklı olarak tarım sektöründe üretim ve imalat alanları ile Gıda, İnşaat, Mobilya gibi diğer sektörlerde yeni işletmelerin kurulmasını desteklediğinin altı çizildi. Hizmet sektöründeki yeni işletmelerde yaratacakları katma değerle eş düzeyde İŞGEM içerisinde kiracı olarak yer aldığı bildirildi. İŞGEM’de yer alacak genç, istekli yeni girişimcilere kendilerini geliştirebilecekleri, girişimcilik risklerini azaltabilecekleri ve başarılı olabilecekleri hizmetler sunulacağı ifade edildi.