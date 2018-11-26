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İşgem ziyareti

SORGUN ilçesinde Kaymakam Mustafa Altınpınar, aktif olarak çalışan ve kısa adı İŞGEM olan İş Geliştirme Merkezini ziyaret etti.

İşgem ziyareti

SORGUN ilçesinde Kaymakam Mustafa Altınpınar, aktif olarak çalışan ve kısa adı İŞGEM olan İş Geliştirme Merkezini ziyaret etti.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:29
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İşgem ziyareti

Sorgun Belediyesi tarafından, Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı altında kurulduğu, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İşgem’in, Sorgun ve Yozgat Bölgesinin ekonomik gelişimini, sosyal refah düzeyini arttırmayı amaçladığı kaydedildi. Merkezde, ağırlıklı olarak tarım sektöründe üretim ve imalat  alanları ile Gıda, İnşaat, Mobilya gibi diğer sektörlerde yeni işletmelerin kurulmasını desteklediğinin altı çizildi. Hizmet sektöründeki yeni işletmelerde yaratacakları katma değerle eş düzeyde İŞGEM içerisinde kiracı olarak yer aldığı bildirildi. İŞGEM’de yer alacak genç, istekli yeni girişimcilere kendilerini geliştirebilecekleri, girişimcilik risklerini azaltabilecekleri ve başarılı olabilecekleri hizmetler sunulacağı ifade edildi. 

Son Güncelleme: 25.11.2018 16:29
Anahtar Kelimeler:
İşgem Ziyareti
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