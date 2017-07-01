İşçinin yüzü güldü

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ve Yamaçlı Belde Belediye Başkanı Turan Demirbaş’ın imzaladığı toplu iş sözleşmesi kapsamında, işçilere toplu iş sözleşme ücret zammı yansıdı.

Hizmet İş Şube Başkanı Ferman Zararsız, birinci yıl birinci altı ay taban yevmiyelerine yüzde 13, ikinci altı ay yüzde 5, ikinci yıl ve üçüncü yıl her altı ayda bir sosyal haklar hariç yüzde 5 ücret zammı uygulanacağını bildirdi.

Ferman Zararsız, ilave tediye ve ikramiyelerin ise yıllık 60 yevmiye yerine, 84 yevmiye olarak ödeneceğini, birinci yıl birinci altı ayda en düşük 2 bin 800 TL alan üye işçinin eline geçecek yeni maaş tutarının 3 bin 150 TL olduğunu belirtti.

Sendika Başkanı Ferman Zararsız, “ Sosyal haklar konusunda ise ölüm yardımı bin TL, doğum yardımı 750 TL, evlenme yardımı 750 TL, tabii afet yardımı 2 bin TL, aile yardımı ve çocuk yardımı, devlet memurlarına ödenen yardım miktarı net olarak ödenecektir” dedi.

Ferman Zararsız, “Toplu-iş sözleşmesini, emek ve alın teri üzerinde pazarlık yapmadan imzalayan değerli belediye başkanımız Turan Demirbaş'a, sendikamız, şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin sendikamıza, belediyemize ve sendikamız üyesi işçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yamaçlı Belde Belediye Başkanı Turan Demirbaş’ta belde sakinlerine hizmet için mesai sarf eden personelinin fedakarca çalıştığını dile getirerek, “İşçimizin alın teri kurumadan ücretini ödüyoruz. Sendikamızın talebine de kayıtsız kalmadık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tüm işçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

