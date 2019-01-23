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İşçilerle buluştu

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle buluştu.

İşçilerle buluştu

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle buluştu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
180 Okunma
İşçilerle buluştu

Lise Caddesinde kar temizliği yapan işçilerle buluşan Celal Köse, işçilere görevlerinde başarı diledi. Belediye temizlik işçilerinin yaz kış demeden Yozgat için emek harcadıklarını belirten Köse, işçilere tatlı ikramında bulundu. Köse, işçilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.

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Yüksel 2019-01-23 20:12:15

Keşke bu münzaraları seçimden seçime görmesek de çıkar uğruna şirin gözükme gayretlerini anlamasak????

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