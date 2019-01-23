İşçilerle buluştu

Lise Caddesinde kar temizliği yapan işçilerle buluşan Celal Köse, işçilere görevlerinde başarı diledi. Belediye temizlik işçilerinin yaz kış demeden Yozgat için emek harcadıklarını belirten Köse, işçilere tatlı ikramında bulundu. Köse, işçilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.
23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Keşke bu münzaraları seçimden seçime görmesek de çıkar uğruna şirin gözükme gayretlerini anlamasak????