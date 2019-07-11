İşçilerin sorunlarını hatırlattı

Yozgat Belediyesi’nde bazı işçilerin mağdur edildiğini söyleyen Ali Keven, seçimden sonra yaşanan mağduriyetleri daha önce de kamuoyu ile paylaştığını hatırlattı.

Son günlerde bazı işçilerin görev tanımlarının aksine, çalıştıkları birimden alınıp alakasız birimlere görevlendirildiklerini anlatan Keven,

“Örneğin bir grup itfaiye eri 3 yıldır itfaiye biriminde çalışırken alelacele otoparka gönderilerek fiş kesmekle görevlendiriliyorlar. Yine bazı zabıta birimi çalışanı hayvan barınağında görevlendirilebiliyor” dedi.

Nitelikli kalifiye personelin alakasız yerlerde görevlendirilerek çalışanlar üzerinde baskı kurma yolu olduğunu belirten Keven,

“Deneyimli itfaiye çalışanlarını alakasız yerlerde görevlendirdiğinizde ilimizde oluşacak bir yangına kimler müdahale edecektir? Deneyimsiz liyakatsiz kişilere bu işleri yaptırırsanız olası bir yangında büyük maddi zararlar oluşacaktır. Bundan dolayı itfaiyede görev yapan deneyimli personel itfaiye görevini yapmaya devam etmelidir” şeklinde konuştu.

Belediye çalışanlarının ilgili sendikalarını göreve davet eden Keven,

“Lütfen üyelerinizin yaşadığı sorunlara sahip çıkın. Çalışma barışını bozacak bir uygulamaya müsamaha göstermeyin. Yozgat halkı bu hizmetlerin en iyisini almaya layıktır. Belediye yönetimini Yozgat halkına liyakatli deneyimli personellerle hizmet götürmeye davet ediyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.