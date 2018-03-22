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İşçiler iktidarın kapısını çaldı

ÖZELLEŞTİRME kapsamına alınan Sorgun’da bulunan Yozgat Şeker Fabrikası işçileri AK Parti İl Başkanı Celal Köse ile görüşerek talep ve isteklerini yineledi.

İşçiler iktidarın kapısını çaldı

ÖZELLEŞTİRME kapsamına alınan Sorgun’da bulunan Yozgat Şeker Fabrikası işçileri AK Parti İl Başkanı Celal Köse ile görüşerek talep ve isteklerini yineledi.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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İşçiler iktidarın kapısını çaldı

Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Turgut Gözübüyük ile birlikte yaklaşık 100 fabrika işçisi, iktidar partisinin kapısını çalarak, fabrikanın özelleştirme kapsamından çıkarılması talebini İl Başkanı Köse’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmesini istediler. Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, Yozgat’ın eldeki tek devlet yatırımı olan fabrikasının özelleştirilme sonucu sıkıntıya gireceğini, Türkiye’de yapılan özelleştirmeler sonucu hiçbir fabrikanın istihdam ve kapasite artışı yapmadığını ifade etti. Başkan Gözübüyük, AK Parti mensubu bazı milletvekillerinin, kendi illerindeki fabrikalarla ilgili yaptıkları açıklamalar sonucu, fabrikaların özelleştirme kapsamından çıkarıldığını aktararak, “Bizde il başkanımız nezdinde bir kamuoyu oluşturup, sayın cumhurbaşkanımıza tekrar stratejik bir yol haritası çıkarılabilir mi bunu talep ediyoruz. Yozgat ve Kastamonu gibi illerin özelleştirme sonucu ayakta durması mümkün değil” diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Celal Köse ise hükümetin bu konudaki kararının kesin ve net olduğuna vurgu yaparak, “Fabrikaların satılması gündemde, kapatılması değil” dedi.
İl Başkanı Köse, Başbakan Binali Yıldırım’ın memleketindeki fabrikanın da satılacağını, satışı yapılırken fabrikaların faal olması için gerekli tedbirlerin alındığını aktararak, “Alınmış bir ortak kararımız var. Fabrikaların yerine konutlar, alışveriş merkezleri yapılmayacak, bunun önlemleri alındı. Çalışanlar mağdur olmayacak. Haklarıyla birlikte diğer kamu kurumlarına geçişleri mümkün olacak. İsteyen yine fabrikasında 5 yıl çalışabilecek, istemez ise kurum değiştirebilecek. Çiftçi ve işçiler kesinlikle korunacak” şeklinde konuştu.
Celal Köse, hafta sonu yapılacak AK Parti İl Başkanları toplantısında işçilerin taleplerini bir kez daha Başbakan Binali Yıldırım’a da ileteceğinin sözünü verdi.

 

Son Güncelleme: 21.03.2018 18:04
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