İşçiler çalıştı

İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta Yozgat’taki emekçi ve işçiler günü tatil yerine yine çalışmakla geçirdi. Kamuda çalışan memur ve üst düzey bürokratların tatil yaptığı 1 Mayıs’ta Yozgatlı işçiler emek üretmeye devam etti. Başta özel sektörde çalışan emekçiler olmak üzere, Yozgatlı işçiler kendi bayramlarında da mesailerini sürdürdü.
Haber: Mustafa TEKER
02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta Yozgat’taki emekçi ve işçiler günü tatil yerine yine çalışmakla geçirdi. Kamuda çalışan memur ve üst düzey bürokratların tatil yaptığı 1 Mayıs’ta Yozgatlı işçiler emek üretmeye devam etti. Başta özel sektörde çalışan emekçiler olmak üzere, Yozgatlı işçiler kendi bayramlarında da mesailerini sürdürdü.
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