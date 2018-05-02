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İşçiler çalıştı

YOZGAT’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde Yozgatlı işçiler yine iş başı yaptı.

İşçiler çalıştı

YOZGAT’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde Yozgatlı işçiler yine iş başı yaptı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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İşçiler çalıştı

İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta Yozgat’taki emekçi ve işçiler günü tatil yerine yine çalışmakla geçirdi. Kamuda çalışan memur ve üst düzey bürokratların tatil yaptığı 1 Mayıs’ta Yozgatlı işçiler emek üretmeye devam etti. Başta özel sektörde çalışan emekçiler olmak üzere, Yozgatlı işçiler kendi bayramlarında da mesailerini sürdürdü.
Haber: Mustafa TEKER

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