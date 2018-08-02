İşçi hakkını aldı

Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren YBK şirketi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, belediye şirketi bünyesinde çalışan işçiler talep ettikleri hakkı aldılar. Yozgat Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine Belediye Başkanı Kazım Arslan, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. Toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi veren Ferman Zararsız, toplu iş sözleşmesi ücret zammının sosyal haklar hariç 73 lira olan tavan yevmiyesinin 75 liraya, 78 lira olan işçilerin ise 85 liraya yükseltildiğini söyledi. İşçilerin yevmiyelerine ve sosyal haklarına birinci yıl, birinci altı ayda yüzde 20 yapıldığını bildiren Zararsız, “Birinci yıl ikinci altı ayda ise yüzde 4, ikinci yıl birinci altı ayda yüzde dört, üçüncü yıl birinci altı ayda yüzde 4 ve ikinci altı ayda da yüzde 4 zam yapılmıştır” diye konuştu.

Yemek yardımlarının detaylarını da paylaşan Zararsız, birinci yılda günlük 12 lira, ikinci yıl günlük 14 lira, üçüncü yıl ise 16 lira tutarında yemek yardımı verileceğini açıkladı. Zararsız, taşıt yardımı olarak ise işçilere birinci yıl aylık net 100 lira, ikinci yıl aylık net 110 lira, üçüncü yıl aylık net 120 lira verileceğini ifade etti. Zararsız, “Yakacak yardımı olarak ise işçilerimize birinci yıl aylık net 80 lira, ikinci yıl aylık net 90 lira, üçüncü yıl aylık net 100 lira verilecektir. Öğrenim yardımı olarak ise yıllık net 150 lira ayrıca birinci yıl net 160 lira, ikinci yıl net 170 lira, üçüncü yıl net 180 lira da bayram harçlığı yardımı yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Ferman Zararsız, işçilerin yılda aldıkları 5 yevmiye ikramiye tutarının ise, yılda 52 yevmiyeye yükseltildiğini ve yeni toplu iş sözleşmesi ile birlikte, işçilerin aylık ücretlerine de 300 ila 400 lira oranında zam yapıldığı belirtildi. Sendika Başkanı Ferman Zararsız, göreve geldiği günden bu yana işçilerin maaşlarının ve haklarını zamanında ödeyen Başkan Kazım Arslan’a teşekkür etti. Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, Yozgat’taki tüm hizmetleri ve şehirdeki olumlu dönüşümleri belediyenin tüm personeliyle birlikte başardıklarının altını çizdi. Başkan Kazım Arslan, “İşçilerimize, emekçi kardeşlerimize keşke daha iyi ve güzellerini sunabilsek. Ama her geçen gün imkanlarımızı, olanaklarımızı artırıyoruz. İşçilerimizin hak ettiklerini onlara alın teri kurumadan teslim ediyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.