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İşçi değil, başkan

Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, beldenin sorunlarının çözümlenmesi için işçilerle birlikte çalışıp, çalışanlarına destek olmaya devam ediyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:52
İşçi değil, başkan

BOĞAZLIYAN ilçesine bağlı Uzunlu Beldesi’nde kış öncesinde cadde ve sokaklarda devam eden çalışmaların bitirilebilmesi için Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, işçilerle birlikte çalışmalara iştirak etti. Başkan Elbaşı Yenidoğan Mahallesinde devam eden kaldırım betonlama çalışmalarını inceleyip, ardından da eline küreği alıp, işçilerle birlikte beton dökme çalışmalarına katıldı. Elbaşı, Uzunlu’nun örnek bir belde olduğunu, sadece görüntüsü ile değil yapacağı üretimleriyle de örnek bir belde haline geleceğini bildirdi. Başkan Elbaşı, beldenin, park, yol ve kanalizasyon gibi eksikliklerini girebilmek için göreve geldiği ilk günden itibaren işçi arkadaşlarıyla birlikte mesai yaptığını, beldenin sorunlarının giderilmesi noktasında yaptıkları çalışmaların yanında üretim ve ekonomik anlamında da yeni çalışmalara imza atmak üzere hazırlıklar yaptıklarını sözlerine ekledi.  

Anahtar Kelimeler:
İşçi DeğilBaşkan
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