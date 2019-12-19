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İşbirliği Protokolü

BOZOK Üniversite ile kısa adı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği olan MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığı arasında ‘Üniversite –sanayi işbirliğinin’ güçlendirilmesine ilişkin protokol imzalandı.

İşbirliği Protokolü

BOZOK Üniversite ile kısa adı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği olan MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığı arasında ‘Üniversite –sanayi işbirliğinin’ güçlendirilmesine ilişkin protokol imzalandı.

19 Aralık 2019 Perşembe 04:04
İşbirliği Protokolü

Bölge ekonomisini güçlendirmek, kalkınmasını sağlamak amacıyla imzalanan protokolde, sanayiye yönelik destek programları hakkında seminer programları düzenlenmesi, AR-GE projelerine akademik destek verilmesi, ortak proje ve çözüm önerileri ile sanayideki sorunların giderilmesine katkıda bulunarak Yozgat’ın ve bölgenin sanayi kalkınmasına ivme kazandırmak konu başlıkları yer aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin şehrine, ülkesine yükseköğrenime ilişkin katkılarının yanı sıra bölge ekonomisini güçlendirmek, kalkınmasını sağlamak için imzalanan protokolün önemli bir adım olduğunu ifade etti. Karadağ, protokolün gerçekleştirilmesine önayak olan, MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Emre Karataş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
İşbirliği Protokolü
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