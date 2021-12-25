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İşbirliği protokolü

YOBÜ Ziraat Fakültesi, Yozgat-Sorgun İŞGEM ve Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği arasında, manda sütü ile ilgili protokol imzalandı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:53
İşbirliği protokolü

YOBÜ Ziraat Fakültesi, Yozgat-Sorgun İŞGEM ve Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği arasında, manda sütü ile ilgili protokol imzalandı. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, Sorgun İş Geliştirme Merkezi San. Tic. Ltd. Şti kurucusu Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ve Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Selvi arasında, yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin’in yaptığı ve KOP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Manda Sütü Markalaşıyor’ projesi kapsamında üretim işbirliği protokolü imzalandı. 
Protokol dahilinde, bölgede manda sütü üreten üreticililerde sözleşmeli sistem ile manda sütü hijyenik şartlarda toplanarak İŞGEM’de kurulan süt işleme tesisinde işlenecek. Ve böylece elde edilen manda sütü ile Yozgat’a özel yöresel manda yoğurdu, kaymağı, tereyağı ve peyniri elde edilerek markalaştırılacak. İmza töreninde konuşma yapan YOBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, “Köy şartlarında üretimi yapılan manda sütünün, tüketicinin istediği hijyenik ve sağlıklı hale getirilmiş süt ürünlerine dönüştürüleceğini ve proje ile manda sütü üreticileri, manda sütünü değerine ve istedikleri zamanda satabileceklerini’ ifade etti. Ayrıca ‘Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği, manda sütünü üyelerinden temin edeceğini, Ziraat Fakültesi, sütün elde edilmesinden üreticiye ulaştırılması sürecinin bilimsel olarak takibi ve tatbikini yapacağını ve Sorgun İş Geliştirme Merkezi ise, elde edilen manda sütünün hijyenik bir şekilde üretimi ve satışını gerçekleştireceğini’ söyledi. Böylece bölgede ihtiyaç olan markalaşma ve pazarlama ağının bu iş birlik ile çözülebileceğini” belirtti. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ise yapmış olduğu konuşmada, “Sorgun İŞGEM olarak sağlık kaynağı olan manda süt ürünlerinin üretilmesi ile markalaşma, istihdam ve kırsal kalkınmaya da destek sağlanacağını, İŞGEM kaynaklarıyla biran önce üretime başlamayı hedeflediklerini ve bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını ” ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 24.12.2021 18:16
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