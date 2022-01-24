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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren SBS Medikal firmasının aralarında imzalamış oldukları İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi ile vatandaşlar makineci (dikiş) mesleğinde istihdam edilecek.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:17
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilecek olan personeller 6 ay boyunca firma bünyesinde çalışarak meslek öğrenecekler. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “ İşbaşı eğitim programları; kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Programa katılmak isteyenlerin işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenlerin de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebileceklerdir. İşbaşı Eğitim Programının günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenecek. İşbaşı eğitim programının imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır” dedi.

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