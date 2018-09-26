İş yerleri ziyaret ediliyor

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında iş gücü piyasası ile ilgili teşviklerin anlatılmasına yönelik, işyeri ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Yozgat’ta üretim yapan Sesa Giyim, Özel Kazan ve Yapı Merkezi firmalarını ziyaret eden Yıldız, firma yetkililerinden bilgiler aldı. Yıldız, “Her sektörden işverenlerimize, ihtiyaç duyulan işgücü istihdamının sağlanmasına yönelik ziyaretlerimiz devam edecek. Teşvikler anlatılacak ve çalışma hayatını güçlendirme adına işverenin ve işçinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.